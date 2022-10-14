Обломки ракет в Белгородской области повредили ЛЭП, приостановлено движение поездов

Российские ПВО сегодня утром сбили украинские ракеты в районе Новооскольского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших нет. Обломки ракет упали в районе железной дороги, повреждены линии электропередач, временно приостановлено движение поездов, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне ВСУ обстреляли Белгород. Под обстрел попал жилой дом на улице Губкина. В итоге верхний этаж дома и два автомобиля были повреждены. Не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. Информации о погибших и пострадавших нет.