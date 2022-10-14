Лукашенко заявил о грядущем "испытании на прочность" всего СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что "надо быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ", уточнив, что "на прочность будут испытывать всех".

"К сожалению, то, о чем мы так долго говорили на протяжении многих лет, свершилось, стало реальностью. Против всех нас развязана настоящая гибридная война. И Украина здесь – лишь предлог. Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, а может быть, и раньше", - сказал Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, которое проходит в Астане, президента цитирует БелТА.

По его словам, сегодня на острие экономических и финансовых атак оказались Россия и Беларусь.

"Но, думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире – расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков. Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. События недавние в Казахстане, Узбекистане – убедительные и весьма поучительные примеры. Но это – только начало. На прочность будут испытывать всех", - сказал Лукашенко.