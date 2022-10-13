13 Октября 2022
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Дети из ЛНР будут жить в приемных семьях Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова приняли участие во встрече детей из Луганской Народной Республики и передаче их приёмным родителям. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, Новосибирская область принимает самую большую группу детей из ЛНР.

Андрей Травников в разговоре с новыми родителями приехавших ребят подчеркнул, что во время своей поездки в ЛНР сам видел, что эти дети в жизни видели совсем немного радостей. «Они улыбаются и радуются всему. Общими усилиями – поможем им здесь наладить мирную жизнь, вырастим и выучим. Огромное спасибо приёмным семьям за то, что откликнулись!» – отметил губернатор.

дети лнр, новосибирск, травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

24 ребёнка в возрасте от 2 до 16 лет приняли восемь семей Новосибирской области. В семейных группах – от 2 до 5 братьев и сестёр. Сейчас для семейных групп, особенно больших, возможности найти семью на территории ЛНР нет. В течение месяца в наш регион с Луганщины прибудет вторая такая группа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего под опеку в приёмные семьи будут переданы 104 ребёнка из ЛНР, оставшихся без попечения родителей. Их принимают четыре региона: Волгоградская, Ленинградская, Новосибирская и Тюменская области.

Приехавшим в регион из ЛНР детям при содействии областных властей подобраны замещающие родители из Купинского, Краснозёрского, Ордынского, Чистоозёрного, Новосибирского районов и Новосибирска. Знакомство и общение родителей с детьми проходило в онлайн-режиме, дети выразили согласие на проживание в подобранных семьях.

дети лнр, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Мария Львова-Белова, в свою очередь, поблагодарила губернатора и членов правительства Новосибирской области за внимательное личное отношение к устройству детей-сирот Донбасса в приемные семьи: «Им сейчас нужно побольше любви, необходимо комплексное медицинское обследование, если потребуются – оперативные реабилитационные мероприятия. Андрей Травников – человек, который отнёсся к решению этой задачи со всей душой».

травников, львова-белова, дети лнр(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В мероприятии, состоявшемся в аэропорту «Толмачёво», также приняли участие уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко, члены правительства Новосибирской области, главы муниципалитетов.

Теги: лнр, андрей травников, львова-белова, приемные семьи, дети



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