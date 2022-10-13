Среди голосовавших за антироссийскую резолюцию в ГА ООН оказались Венгрия и Сербия

Среди голосовавших в ГА ООН за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, оказались Венгрия и Сербия. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, документ поддержали такие партнеры России, как Бразилия и Науру.

Всего в поддержку антироссийской резолюции выступили 143 страны. Пять государств — Россия, Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия — проголосовали против. Десять государств, включая Иран и Венесуэлу, отказались голосовать, пишет Regnum.

Еще 35 стран воздержались от голосования, в том числе Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.

Ранее большая часть стран отказалась поддержать предложение России о тайном голосовании по резолюции США о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на Генассамблее ООН. Им пришлось в открытую высказать свое мнение по этому поводу.