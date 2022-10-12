На Среднем Урале риэлтор похитила у клиентов около 3 млн рублей

На Среднем Урале направлено в суд уголовное дело о мошенничестве под предлогом сделок с недвижимостью. Ущерб составил около 3 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась риэлтор агентства недвижимости из Каменска-Уральского. Как показало расследование, с апреля 2021 по март 2022 года ради незаконного личного обогащения аферистка похищала деньги своих клиентов.

Так, злоумышленница сообщала людям ложные сведения о том, что для электронной регистрации сделки купли-продажи недвижимости якобы требуется внесение средств. Кроме этого, мошенница заключала фиктивные договоры о получении первоначальных взносов на дома, расположенные в Каменске-Уральском. Однако полученные деньги на счет не вносила, а дома для совершения сделки собственникам не передавала.

Также обвиняемая сообщала клиентам ложные сведения об оформлении ипотеки, убеждая их перечислять средства. Общая сумма ущерба, причиненного семи потерпевшим, превысила 2,7 млн рублей.

Сейчас расследование завершено. Дело направлено на рассмотрение в Красногорский районный суд Каменска-Уральского.