В детских садах Екатеринбурга не будут вводить бесплатное питание для детей мобилизованных

В детских садах Свердловской области не планируют вводить бесплатное питание для воспитанников, чьи родители были мобилизованы или работают на оборонных промышленных предприятиях. Об этом сегодня журналистам рассказал начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

"Сейчас готовится законопроект, чтобы дети мобилизованных граждан получали бесплатное питание в школах. Пока на уровне области других льгот не планируется. В детских садах подобной льготы не предусмотрены, для детей сотрудников оборонно-промышленного комплекса будут группы продлённого дня", - заявил Шевченко.