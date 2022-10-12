Работа с обращением по мобилизации должна идти не больше трех суток, - Краснов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что работа прокуроров с каждым отдельным обращением граждан по вопросам частичной мобилизации не должна выходить за рамки трех суток.

"На личный прием к прокурорам обратились тысячи граждан. По каждому обращению проводятся оперативные, тщательные проверки. По моему указанию работа прокуроров с каждым отдельным обращением не должна выходить за рамки трех суток", - сказал РИА Новости Краснов.

Напомним, частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Следует призывать 300 тыс. россиян, служивших в армии, имеющих определенную военно-учетную специальность (например, в Москве самой популярной оказалась "Мотострелок") и боевой опыт.

Вскоре после начала раздачи повесток в различных регионах стали поступать жалобы от получивших повестку людей, не соответствующих заявленным критериям. Руководство субъектов страны и военных комиссариатов стали реагировать на такие ситуации. Например, в Свердловской области военком заявил, что у него "нет цели "загребсти" всех подряд". Рапортовали о возвращении ошибочно мобилизованных власти, например, Бурятии, Якутии и Тюменской области.