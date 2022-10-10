В Ростовской области разбился истребитель Су-25, - Baza

В Миллеровском районе Ростовской области, недалеко от хутора Рогалик, разбился военный самолет, сообщает Baza.

Телеграм-канал отмечает, что по предварительным данным, это истребитель Су-25. Пилот погиб. По версии следствия, самолет мог потерпеть крушение из-за технической неисправности.

По данным Baza, ЧП произошло 9 октября, и это второй самолет, разбившийся в Ростовской области в тот день.

Напомним, как сообщалось, 9 октября самолет Су-24 совершил жесткую аварийную посадку в поле недалеко от хутора Сибирьки в Ростовской области. Экипаж успел катапультироваться, самолет не нес вооружений, сообщений о разрушениях и пострадавших нет.