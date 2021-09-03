03 Сентября 2021
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Общество
Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Глава РФПИ: Взаимное признание вакцин от коронавируса — вопрос этого года

Взаимное признание российских и зарубежных вакцин против коронавируса произойдет до конца года, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, в настоящий момент этому препятствуют попытки ряда крупных фармакологических компаний ограничить распространение "Спутника V", чтобы самим занять рынки.

По мнению главы РФПИ, "страны поймут, что нельзя идти на поводу у ряда компаний "большой фармы", которые пытаются ограничить другие вакцины», пишет Regnum.

Напомним, "Спутник V" до настоящего времени не признан в ЕС. В РФПИ уже заявляли, что, как ожидают, вакцина будет одобрена Европейским медицинским агентством в ближайшие месяцы.

Минздрав России при поддержке МИД РФ ведет с Евросоюзом предметный профессиональный разговор о взаимном признании сертификатов о вакцинации, заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Сейчас обсуждаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных, обеспечить техническую совместимость процедур.

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Теги: рфпи, вакцины, признание вакцин



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