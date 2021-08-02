Из Перми в Чусовой "полетит" "Ласточка"

Вскоре Пермь и Чусовой может связать "Ласточка", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Открыли новый вокзал на железнодорожной станции Чусовская. Просторное и современное здание с комнатами отдыха, бесплатным Wi-Fi, всеми условиями для маломобильных пассажиров, электронными сервисами, экономящими время. На этом направлении – большой грузовой и пассажирский поток, ездят туристы. Уверен, местные жители и гости города оценят весь комфорт пребывания на вокзале. Проработаем с "РЖД" вопрос о запуске "Ласточек" до Чусового", - написал в своём Instagram губернатор Дмитрий Махонин.



Губернатор проверил ход благоустройства исторической части города.

"По проекту "Чусовские атланты" обновились четыре общественных пространства: Дворец Металлургов, "Сердце города", Дом пионеров и Дворец Железнодорожников. Есть претензии к качеству выполненных работ – на детской площадке всё резиновое покрытие уже в дырах. Главе поручил привести всё в нормативное состояние. Сам приеду и проверю, деньги потрачены, и у жителей не должно возникать вопросов и недоумений", - отметил губернатор.



Предстоит и большая работа по капремонту фасадов на улице Ленина.

"Часть отремонтируют в этом году, оставшиеся – в следующем. Некоторые дома здесь признаны аварийными, их будем переселять. Центральная улица города будет и дальше преображаться: наконец сделали тротуары, уложен асфальт. Конечно, изменения должны быть не только в центре – в прошлом году по всему городу благоустроили две общественные территории и 36 дворов, в этом работы также продолжаются", - подытожил губернатор.

Напомним, Махонин также лоббирует создание в Перми "наземного метро" (кольцевой скоростной электрички, связывающий микрорайоны правого и левого берега Камы, подробнее о том, пользуется ли электричка популярностью и что думают о ней пассажиры, читайте в нашем репортаже).