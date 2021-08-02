02 Августа 2021
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Общество Пермский край
электричка, скоростной поезд &quot;Ласточка&quot;, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

Из Перми в Чусовой "полетит" "Ласточка"

Вскоре Пермь и Чусовой может связать "Ласточка", передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Открыли новый вокзал на железнодорожной станции Чусовская. Просторное и современное здание с комнатами отдыха, бесплатным Wi-Fi, всеми условиями для маломобильных пассажиров, электронными сервисами, экономящими время. На этом направлении – большой грузовой и пассажирский поток, ездят туристы. Уверен, местные жители и гости города оценят весь комфорт пребывания на вокзале. Проработаем с "РЖД" вопрос о запуске "Ласточек" до Чусового", - написал в своём Instagram губернатор Дмитрий Махонин.

Губернатор проверил ход благоустройства исторической части города.

"По проекту "Чусовские атланты" обновились четыре общественных пространства: Дворец Металлургов, "Сердце города", Дом пионеров и Дворец Железнодорожников. Есть претензии к качеству выполненных работ – на детской площадке всё резиновое покрытие уже в дырах. Главе поручил привести всё в нормативное состояние. Сам приеду и проверю, деньги потрачены, и у жителей не должно возникать вопросов и недоумений", - отметил губернатор.

Предстоит и большая работа по капремонту фасадов на улице Ленина.

"Часть отремонтируют в этом году, оставшиеся – в следующем. Некоторые дома здесь признаны аварийными, их будем переселять. Центральная улица города будет и дальше преображаться: наконец сделали тротуары, уложен асфальт. Конечно, изменения должны быть не только в центре – в прошлом году по всему городу благоустроили две общественные территории и 36 дворов, в этом работы также продолжаются", - подытожил губернатор.

Напомним, Махонин также лоббирует создание в Перми "наземного метро" (кольцевой скоростной электрички, связывающий микрорайоны правого и левого берега Камы, подробнее о том, пользуется ли электричка популярностью и что думают о ней пассажиры, читайте в нашем репортаже).

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Теги: Пермь - Чусовой, Ласточка, Дмитрий Махонин



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