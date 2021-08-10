В Санкт-Петербурге доля привитых среди заболевших пневмонией превысила долю привитых в целом

Сортировочный COVID-центр компьютерной томографии Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) Санкт-Петербурга сообщил, что за прошедшую неделю вирусная пневмония была выявлена у 1 363 человек, из которых 263 человека были привиты двумя дозами, еще 122 - одной.

Доля привитых среди заболевших пневмонией составила 28%. Доля привитых среди всего населения в городе к концу июля составила 24%, в области - 22%. То есть доля привитых среди тех, у которых была выявлена пневмония, примерно в 1,2 раза превысила долю привитых в популяции. Это позволяет говорить об отрицательной эффективности вакцин даже в части предотвращения заболевания пневмонией. Иными словами, после прививки вероятность заболеть пневмонией не только не снижается, а увеличивается примерно на 20% . В предыдущие недели были почти те же пропорции.

В одном из комментариев МБИС пишет, что по этим данным "нельзя делать вывод", и тут же - что "вакцина действительно достоверно защищает". В то время как данные ясно показывают, что вероятность пневмонии у привитых выше, чем в популяции в целом.

Что касается тех, кто ввел только одну дозу и еще "не успел" выработать иммунитет, то в одном из писем с методическими рекомендациями Минздрав РФ сообщает, что все случаи заболевания после вакцинации, потребовавшие госпитализации, включая смерти, относятся к последствиям вакцинации.

В конце июня, когда МБИС начал публиковать статистику, доля привитых, направленных на КТ, была в несколько раз меньше доли привитых в популяции. Затем она начала расти и за полтора месяца выросла в 14 раз - с 2% до 28%. Данные последних недель, насколько можно судить, опровергают сколько-нибудь значимую эффективность вакцин, так как пневмония является не легкой формой болезни, которой, по словам разработчиков вакцин, заболеть после вакцинации можно, но гарантированно не тяжело. Поэтому исключение однократно привитых из числа заболевших безосновательно, они должны учитываться для оценки эффективности вакцин.

Данные по Санкт-Петербургу являются достаточно репрезентативными, поскольку охватывают порядка 20 тыс. случаев за полтора месяца. Кроме того, данные МБИС ставят под сомнение то, что в городе заболевают от 1% до 6% вакцинированных, коль скоро после прививки заболевают пневмонией с вероятностью почти 30%. Возможным объяснением столь низких цифр является то, что среди вакцинированных делают многократно меньше тестов.