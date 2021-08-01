Начнется трофейная VIP-охота: вступили в силу поправки, разрешающие отстрел краснокнижных животных

С сегодняшнего дня в России теоретически можно охотиться на краснокнижных животных – законопроект Госдума приняла еще в прошлом году. Правда, документ позволяет убивать редких животных только "в исключительных случаях", но эксперты опасаются, что теперь начнется "VIP-охота" на исчезающих зверей.

Примечательно, что изначально в законопроекте указывалось: "однозначно исключается возможность осуществления любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и в Красные книги субъектов". Но ко второму чтению суть законопроекта диаметрально поменялась, как это частенько бывает в Госдуме (при том, что закон запрещает такие "маневры"): появилась возможность не только отлавливать редких зверей, но и отстреливать их.

Сейчас 13 видов животных находятся на грани исчезновения в России. Это амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, гренландский и серый киты.

"Фактически отменяется запрет на отстрел краснокнижных животных. Если в старом законе об охоте прямо запрещен отстрел, теперь такого нет. Добывание включает и отстрел, и отлов в исключительных случаях. Действительно, такие случаи бывали раньше, когда были попытки организации трофейной охоты на краснокнижных животных. Мы считаем, что охотничье лобби в Думе попросило эти поправки для того, чтобы иметь возможность периодически, например, под видом охоты в научных целях, добывать краснокнижных животных. Это очень коррупционная форма, с нашей точки зрения. В первую очередь, это трофейная охота. Это может иметь очень негативные последствия", заявил в эфире радио "Говорит Москва" руководитель программы Greenpeace по особо охраняемым природным территориям.