Рабочим кирпичного завода на Урале выплатили долги по зарплате

На Среднем Урале выплачены долги по зарплате перед работниками кирпичного завода. Это произошло только после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, речь идет об ООО "Богословский кирпичный завод" в Краснотурьинске. Проверка показала, что перед 76 работниками предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы за май этого года на сумму свыше 1,5 млн рублей.

Для восстановления трудовых прав людей в адрес его руководителя прокуратура внесла представление об устранении нарушений. После этого все долги перед сотрудниками были полностью погашены.

Напомним, недавно прокуратура разбиралась в ситуации с задолженностью по зарплате перед рабочими "Красноуфимского завода строительных материалов". Ранее он был признан банкротом.