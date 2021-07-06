06 Июля 2021
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Кирпич Ревдинский кирпичный завод (2010) | Фото:Накануне.RU

Рабочим кирпичного завода на Урале выплатили долги по зарплате

На Среднем Урале выплачены долги по зарплате перед работниками кирпичного завода. Это произошло только после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, речь идет об ООО "Богословский кирпичный завод" в Краснотурьинске. Проверка показала, что перед 76 работниками предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы за май этого года на сумму свыше 1,5 млн рублей.

Для восстановления трудовых прав людей в адрес его руководителя прокуратура внесла представление об устранении нарушений. После этого все долги перед сотрудниками были полностью погашены.

Напомним, недавно прокуратура разбиралась в ситуации с задолженностью по зарплате перед рабочими "Красноуфимского завода строительных материалов". Ранее он был признан банкротом.

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Теги: завод, долги, прокуратура



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