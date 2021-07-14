Нефтяной инцидент: Сотрудники "РН-Юганскнефтегаз" пытались "зарыть" последствия выхода нефти на промысловом трубопроводе рядом с нефтепроводами "Транснефть-Сибирь"

Сотрудники ООО «РН-Юганскнефтегаз» пытались скрыть последствия выхода нефти на промысловом трубопроводе рядом с нефтепроводами Нижневартовск – Курган – Куйбышев и Урьевские – Южный Балы, считают в ОА "Транснефть-Сибирь".

Накануне, 13 июля 2021 года сотрудники Нефтеюганского УМН АО «Транснефть – Сибирь» в ходе авиапатрулирования обнаружили проведение незаконных земляных работ в непосредственной близости от действующего магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев (МН НКК). Как сообщили Накануне.RU в отделе общественных коммуникаций АО «Транснефть – Сибирь», в процессе облета магистрального нефтепровода в его охранной зоне был обнаружен экскаватор, который вырыл котлован размером примерно 6х5 метров и глубиной около 6 м. При этом, расстояние от края котлована до стенки находившегося под рабочим давлением и прокачивающим нефть трубопроводом оказалось около метра.

Земляные работы вел экскаватор, принадлежащий ООО «РН-Юганскнефтегаз». При этом, рытье котлована осуществлялось без согласования с АО «Транснефть – Сибирь» в охранной зоне МН Нижневартовск – Курган – Куйбышев и Урьевские – Южный Балык, что запрещено требованиями промышленной безопасности.

По всей вероятности, работники ООО «РН-Юганскнефтегаз», осуществляя такие земляные работы, пытались скрыть последствия произошедшей утечки нефти на подводящем от месторождений «Роснефти» нефтепроводе. И фактически произвели нарушение требований безопасной эксплуатации объектов магистрального транспорта нефти (МН НКК и УЮБ находятся в работе под давлением).

Предположительно, ситуация развивалась следующим образом. На узле задвижек промыслового нефтепровода ООО «РН-Юганскнефтегаз» диаметром 150 мм (трубопровод сбора нефти с кустов добычи) накануне произошел аварийный выход нефти. Вылившаяся из поврежденных задвижек нефть стекла по рельефу местности к проходящим поблизости магистральным трубам ПАО «Транснефть». При этом, у ООО «РН-Юганскнефтегаза» сдача нефти на 560 узле была прекращена под предлогом ее сильной обводненности.

Оказавшаяся на поверхности почвы нефть самотеком от узла задвижек промыслового трубопровода, расположенного выше по рельефу местности растеклась вдоль магистральных нефтепроводов Нижневартовск – Курган – Куйбышев и Урьевские – Южный Балык (УЮБ) 200 метров с попаданием в безымянный ручей, впадающий в реку Малый Балык. Расстояние между трубопроводами, расположенными в одном технологическом коридоре, составляет 30 м, площадь загрязнения составила приблизительно 30х200 метров, предположительный объем утечки – 60-100 куб. м, считают в АО «Транснефть – Сибирь». Приблизительное расстояние до ближайшего производственного объекта АО «Транснефть – Сибирь» – ЛПДС «Южный Балык» Нефтеюганского УМН – составляет 3 км.

Причина аварии пока точно не ясна. Есть предположение, что произошло сквозное коррозионное повреждение отвода промыслового трубопровода диаметром 150 мм. На данный момент сварочные работы по замене отвода силами ООО «РН-Юганскнефтегаз», как сообщают наблюдатели, завершены, трубопровод в работе. Однако, сотрудников ООО «РН-Юганскнефтегаз» на месте выхода нефти якобы нет и работы по ликвидации последствий не ведутся, при этом, разлитая нефть, по визуальным наблюдениям, продолжает стекать в безымянный ручей, который впадает в реку Малый Балык. Замазученный грунт и вытекшую нефть пока не собирают и не утилизируют.

В АО «Транснефть – Сибирь» сообщили, что принадлежащий ООО «РН-Юганскнефтегаз» экскаватор задержан и была выставлена патрульная группа из сотрудников службы безопасности СБ в составе 3 человек. Информация об инциденте направлена АО «Транснефть-Сибирь» в «Ростехнадзор», в «Росприроднадзор», руководству ООО «РН-Юганскнефтегаз», на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.