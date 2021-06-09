В Российском союзе туриндустрии анонсировали открытие Турции в июле

Ограничения на полеты из России в Турцию будут сняты уже в самое ближайшее время. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Напомним, ранее РФ до 21 июня продлила ограничение авиационного сообщения с Турцией и Танзанией. Решение было принято из-за сложной эпидобстановки с коронавирусом в этих странах.

Как сообщил сегодня Юрий Барзыкин, ожидается, что скоро ситуация изменится.

"Насчет Танзании не скажу, там очень небольшой сегмент наших туристов. Что касается Турции, то руководителем Ростуризма Зариной Догузовой было заявлено: планируется, что начиная с июля полетные программы будут восстанавливаться. Тому есть объективные причины по снижению рисков заражения на курортах Турции - там они ниже, чем в целом по стране", - рассказал он, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По словам вице-президента, большая часть туристов, которая хотела отправиться в Турцию в прошлом году (а часть - уже в этом году), осталась без реализации туров.

"То есть, имеется и экономическая составляющая. А в сентябре-октябре реализовать это будет крайне сложно", - заключил Юрий Барзыкин.

"Абсолютно убежден - примерно до 10 июля мы будем иметь окончательную картину по осенне-летнему сезону, по крайней мере, видение движения. Восстановление по самым базовым и популярным направлениям будет поэтапным. Наиболее стратегически важные для нас, самые массовые - Турция, Италия, Болгария, Чехия и Кипр. Мы не ожидаем, что в июле будет восстановлено авиасообщение со странами юго-восточной Азии. Но можем прогнозировать поэтапное восстановление с северной Африкой", - добавил глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

Напомним, самолеты перестали летать из России в Турцию и Танзанию из-за ситуации с коронавирусом с 15 апреля. Исключение было сделано для двух рейсов в неделю по направлению "Стамбул - Москва" и вывозных рейсов.

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