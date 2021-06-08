08 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

В свердловских городах не хватает вакцины от коронавируса

В некоторых муниципалитетах Свердловской области не хватает вакцины от коронавируса или она заканчивается. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.
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По его словам, происходит постоянный мониторинг ситуации.

"Бывает не более дня, когда вакцина израсходована. В этих случаях мы перемещаем вакцину из одного места в другое. Этот механизм отработан, у нас достаточно вакцин. В обороте сегодня где-то в пределах 30 тысяч вакцин, которые еще не введены. Примерно через четыре дня мы получим еще 50 тысяч доз", - сообщил Креков.

Он отметил, что ситуации с нехваткой вакцины возникали в Красноуфимске и некоторых больницах Нижнего Тагила.

"Завтра мы направим туда дополнительные партии. Мы достаточно оперативно, в течение дня, на эти ситуации реагируем", - заверил вице-губернатор.

Напомним, по официальным данным с начала пандемии коронавирусом переболели уже более 90 тысяч свердловчан.

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Теги: коронавирус, вакцина, города, Креков



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