Российские заключенные не хотят занимать места иностранных трудовых мигрантов

Социологи выяснили, что большинство россиян не против, если заключенные будут работать на местах, которые раньше (в доковидный период) занимали иностранные трудовые мигранты. Работодатели (например, в лице РЖД) тоже не возражают.

Правда, как выяснилось, инициатива не вызывает восторгов у самих заключенных. По крайней мере, на существующих условиях.

По закону заключенный и сейчас может ходатайствовать в суде о переводе на принудительные работы в исправительный центр. Но сейчас в 117 российских ИЦ отбывают наказание всего 6,6 тыс. человек.

Юристы объясняют: если суд смягчает наказание, то право на условно-досрочное освобождение обнуляется (напомним, претендовать на УДО заключенный может, если отбыл две трети срока). Как пишет "Коммерсант", в ИЦ условия зачастую суровее, чем в колонии. Например, закон не регулирует количество свиданий при нахождении ИЦ (в колонии положено три длительных свидания в год). Разрешение на посещение магазина, врача и т.д. отдано на откуп руководству ИЦ.