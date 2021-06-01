В Екатеринбурге впервые разыграют Кубок России по боксу

Командный Кубок России по боксу среди мужчин впервые пройдет в Екатеринбурге. До этого соревнования несколько лет подряд проходили в Ижевске.

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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, сильнейшие боксеры из восьми федеральных округов, а также двух городов федерального значения поборются в столице Урала за Кубок страны и призовой фонд в 20 млн рублей. Он распределится следующим образом: 10 млн получит команда, занявшая первое место, 7 млн – второе и 3 млн рублей – третье. В каждой команде будет по 20 спортсменов – по два человека в каждой из 10 весовых категорий.

Турнирная сетка Кубка России устроена таким образом, что команды, занявшие в прошлом году последние четыре места, проведут больше всех поединков. Им предстоит доказать свое право на медали в предварительном турнире.

После этого победители отборочного этапа и остальные шесть команд будут разбиты на две группы – на этой стадии зрителей ждет 120 поединков. Дальше состоятся бои за третье место и финал.

Церемония открытия Кубка пройдет 14 июня. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев лично курировал ход подготовки к этому событию: детали обсуждались в марте на встрече с руководством Федерации бокса России.