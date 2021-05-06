06 Мая 2021
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Кипр, море, туризм (2017) | Фото: http://www.global-tur.com/

Экс-начальник московской полиции решил перебраться на ПМЖ на Кипр

Экс-начальник ГУ МВД РФ по Москве генерал-полковник Владимир Пронин решил эмигрировать на ПМЖ на Кипр. Об этом он под присягой заявил в кипрском суде, где рассматривается сейчас его иск об определении места жительства внучки Стефании, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он опубликовал выдержки из показаний Пронина.

В середине апреля стало известно о внезапной смерти от сердечной недостаточности сына генерала. Бизнесмен отсудил у бывшей жены опеку над общей дочерью и жил с ней на Кипре. В показаниях экс-начальника полицейского главка говорится, что около года назад он с женой перебрался жить в Германию "по личным причинам", а затем семья решила воссоединиться на Кипре – туда Пронины переехали уже на ПМЖ. Сейчас генерал в отставке добивается передачи ему опеки над внучкой и, соответственно, управления активами и счетами погибшего сына.

Владимир Пронин долгое время возглавлял московскую полицию, его уволили в 2009 году после того, как начальник ОВД "Царицыно" майор Денис Евсюков расстрелял людей в столичном супермаркете. Преступление вызвало значительный резонанс в обществе. В феврале 2010 года Мосгорсуд приговорил бывшего начальника ОВД к пожизненному заключению. Глава ГУВД Москвы Пронин был отправлен в отставку, началось реформирование милиции в полицию с прохождением обязательной переаттестации, напоминает Лента.Ру.

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Экс-начальник московской полиции решил перебраться на ПМЖ на Кипр

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Теги: владимир пронин, пмж, кипр



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