27 Мая 2021
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инаугурация Евгения Куйвашева, Паслер (2017) | Фото: Накануне.RU

Обыски в Оренбурге - силовики взялись за команду Паслера?

Серия обысков в Оренбурге может обернуться ударом по позициям губернатора региона. 18 мая силовики проводили обыск в администрации города, а сегодня — в доме мэра Владимира Ильиных. Самого градоначальника сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции не застали — он уже неделю находится в Москве на лечении.
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Владимир Ильиных, как и его заместитель по экономике и финансам Светлана Золотарева, кабинет которой привлёк внимание силовиков 18 мая, земляки Дениса Паслера, губернатора области. Примечательно, что обыски уже проходили также в муниципальных учреждениях "Благоустройство и озеленение", "Комсервис" и "Оренбургсервис". Директором "КомСервиса" является Валерий Золотарев — выходец из Североуральска, как и глава Оренбурга Владимир Ильиных. Судя по фамилии, не исключено, что его связывают родственные отношения со Светланой Золотаревой, которая также прибыла в Оренбург из Свердловской области.

Как утверждают авторы телеграм-канала Uralnews, якобы, МАУ "Оренбургсервис" и МКУ "Комсервис" давно известны в качестве "прокладок", через которые, предположительно, "североуральские могут выводить городские бюджетные средства". А по информации "1743.ру", госпожа Золотарева является самым богатым заместителем главы Оренбурга. За прошлый год она заработала 3,6 млн руб., а ее супруг - почти 1,9 млн руб.

Любопытно, что Ильиных сегодня дома не застали, он отправился "подлечиться" именно после обысков в городских ведомствах. А недавно он выразил намерение участвовать в выборах в Госдуму по списку "Единой России", и уже появилась версия, что серия обысков может быть связана с попыткой сорвать его выдвижение.

Однако, учитывая, что внимание правоохранителей привлёк не только мэр, есть вероятность, что основной удар направлен именно против всей команды, которую Денис Паслер привёл из Свердловской области, а также и против него самого.

Политолог Павел Салин в беседе с Накануне.RU отметил, что сейчас есть тренд, когда под губернаторов пытаются копать через мэров областных центров.

"Отец губернатора был крупным предпринимателем в Североуральске, и нынешний мэр Оренбурга карьеру начинал там. Поэтому можно предположить, что определённые интересы губернатора и мэра, помимо тех, которые декларируются на официальном уровне, хотя бы частично совпадают или совпадали в прошлом. Владимира Ильиных можно считать креатурой губернатора, а если чиновник — креатура губернатора и, к тому же, находится на ключевой должности, то любые проблемы у этого чиновника с правоохранителями либо косвенно бьют по губернатору, по его имиджу, либо если есть какие-то общие интересы, по цепочке могут вывести прямо на губернатора", — считает эксперт.

Напомним, что губернатор Денис Паслер считается близким к бизнесмену Виктору Вексельбергу, в структурах которого занимал руководящие должности.

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Теги: Денис Паслер, Владимир Ильиных



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