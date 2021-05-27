27 Мая 2021
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Политика Северо-Кавказский ФО
Рамзан Кадыров (2016) | Фото:beticon.ru

Кадыров предложил лечить не вакцинированных людей в последнюю очередь

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил жителей республики, которые отказались от вакцинации от COVID-19, оказывать медицинскую помощь в последнюю очередь.

"На все его [нежелающего вакцинироваться] вопросы за раз ответят. Если он и тогда не согласен,— я говорю — он получит последним лечение. Пусть почувствует, насколько страшна нехватка кислорода",— сказал политик. Он считает, что благодаря массовой вакцинации чеченцев можно избежать третьего локдауна и прочих ограничительных мер, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, президент России Владимир Путин высказался против введения обязательной вакцинации для россиян. Такое заявление глава государства сделал во время совещания по экономическим вопросам, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

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Кадыров предложил лечить не вакцинированных людей в последнюю очередь

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Теги: Кадыров, медицина, коронавирус



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