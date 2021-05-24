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Экономика В России
продуктовый прилавок, продукты, магазин (2018) | Фото: tvc.ru

ТПП предложила заменить госрегулирование цен на целевые выплаты нуждающимся

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила отказаться от административного регулирования цен. Вместо этого предлагается ввести меры поддержки производителей и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума.

Получатели такой помощи смогут потратить ее на покупку товаров из потребительской корзины в торговых сетях. Об этом говорится в резолюции совместного заседания комитетов палаты, передает ТАСС.

ТПП считает, что административное регулирование цен может дать временные результаты, но в конечном итоге приводит либо к стагнации потребительского рынка, либо к дефициту отдельных категорий продовольственных товаров, это сдерживает развитие производства и бьет по благосостоянию людей.

Ранее в Банке России заявляли, что что административное сдерживание цен на продукты исчерпало себя в апреле. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, на смену административным мерам по ценам надо внедрять два механизма - адресную поддержку нуждающихся и демпферы на ограниченные товары.

Напомним, соглашения, подписанные с подачи кабмина между производителями и розничными торговыми сетями по сахару-песку, продлены до 1 июня (с фиксацией цены на уровне 46 руб. за кг), по подсолнечному маслу – до 1 октября (с фиксацией цены на уровне 110 руб. за литр).

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ТПП предложила заменить госрегулирование цен на целевые выплаты нуждающимся

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Теги: ТПП, целевые выплаты, продукты, госрегулирование цен



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