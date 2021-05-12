12 Мая 2021
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Политика В России Москва
(2020) | Фото: youtube

Мишустин с отчетом в Госдуме: "О полном восстановлении и говорить пока рано"

Глава российского правительства Михаил Мишустин сегодня выступает с отчетом о работе кабмина в 2020 году в Госдуме. Это второй его отчет перед парламентом и первый действительно содержательный: в прошлом году ему пришлось отчитываться за работу своего предшественника Дмитрия Медведева.

Свой отчет Мишустин начал с коронавируса.

"15 января прошлого года президент в своем послании представил новую масштабную программу поддержки людей и предложил закрепить это в Конституции. Глава государства определил приоритеты нашей работы: забота о семьях, поддержка бизнеса и регионов. Мы рассчитывали добиться результатов в короткие сроки.

Но никто не мог представить, какую угрозу несет вспышка новой инфекции. Правительство предприняло ряд чрезвычайных мер. Это потребовало практически круглосуточной работы. Пандемия заставила пересмотреть приоритеты", - рассказал премьер-министр о начале своей работы.

"В первую очередь – речь о спасении жизни и здоровья наших людей. Решения часто принимались в течение суток. Мы поддержали экономику и здравоохранения. Нам удалось не вводить жестких ограничительных мер. На борьбу с коронавирусом были брошены все силы государства. Вся страна сплотилась. Ничего бы не получилось без работы наших людей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в чукотской больнице.(2020)|Фото: пресс-служба правительства России

Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя о полном восстановлении и говорить пока рано. Этот год должен стать переломным в борьбе с коронавирусом.

Прошлый год показал, как должно работать государство. Мы подняли на совершенно другой уровень взаимодействие законодательной и исполнительной власти.

Как мы готовили меры поддержки: более 300 федеральных законов было внесено правительством и одобрено Госдумой. Также введены новые формы контроля ответственности.

В пять раз выросло за год число инфекционных коек, было построено свыше 40 инфекционных стационаров.

Наша страна – одна из ведущих биотехнологических держав мира. В 65 государствах зарегистрирован "Спутник V", спрос на него огромный, его экспортируют уже в 34 страны мира.

Я сам перенес эту болезнь. Рекомендую всем сделать прививку. В стране уже вакцинировались 24 млн человек", - сообщил премьер-министр.

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Мишустин с отчетом в Госдуме: "О полном восстановлении и говорить пока рано"

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Теги: михаил мишустин, отчет правительства, послание президента



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