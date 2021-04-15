"Уралкалий" - генеральный партнер Пермского инженерно-промышленного форума

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Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ) проходит 15-16 апреля 2021 года в Перми. 15 апреля в рамках деловой программы ПИПФ прошел расширенный Совет директоров промышленных предприятий Пермского края при губернаторе Пермского края Дмитрии Махонине, в котором принял участие генеральный директор «Уралкалия» Виталий Лаук, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. Также Виталий Лаук встретился с руководителем Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Робертом Уразовым.

Пермский инженерно-промышленный форум проводится с 2014 года. В нем принимают участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, ведущих промышленных предприятий, а также отраслевые российские и зарубежные эксперты. На площадке форума обсуждаются вопросы обеспечения диверсификации российской промышленности и реализации программы повышения производительности труда в регионах, инструменты государственной поддержки предприятий, возможности промышленной кооперации и перспективы использования цифровой экономики в производственном секторе.

В рамках работы Форума проходит выставка, на которой промышленные предприятия и вузы представляют наиболее интересные разработки и проекты Пермского края.

Роберт Уразов отметил, что ПАО «Уралкалий», будучи одним из флагманов российской индустрии, вместе с тем входит в число лидеров в области подготовки кадров.

"Именно благодаря таким компаниям, как «Уралкалий», в России формируется образ нового профессионала, растет ценность трудового мастерства, повышается престиж рабочих и инженерных компетенций. Партнерство «Уралкалия» и Ворлдскиллс Россия, начавшееся в 2018 году, имеет большие перспективы развития в контексте роста производительности труда, практической профподготовки на мировом уровне и выращивания внутри компании талантов, которые создают в России плацдарм для технологического рывка. Специалисты «Уралкалия» активно участвуют в корпоративных и национальных чемпионатах профессионального мастерства. Мы вместе постоянно ищем новые направления сотрудничества, и работа в рамках нынешнего форума позволяет такие направления выявить и развить", - сказал Уразов.

Во второй день работы Пермского инженерно-промышленного форума пройдёт научно-технический совет «Уралкалия» по обсуждению приоритетных направлений научно-технического развития Компании на 2021-2022 годы в соответствии с Дорожной картой по взаимодействию ПАО «Уралкалий» с промышленным комплексом Пермского края. Эксперты «Уралкалия» обсудят с производителями и поставщиками ряд вопросов, связанных с разработкой технологий для калийной промышленности, перспективами и особенностями их применения в «Уралкалии», а также посетят экспозиции промышленных предприятий.

Евгений Зыбин, директор по производству ПАО «Уралкалий», подчеркивает: "За время своего существования Пермский инженерно-промышленный форум стал авторитетной площадкой для конструктивного сотрудничества представителей бизнес-сообщества, научной сферы и органов государственной власти. Повестка форума позволяет всем участникам обменяться мнениями по различным аспектам в сфере промышленной кооперации, обсудить ключевые подходы и приоритеты в решении актуальных задач и реализации отраслевых проектов. Уверен, что конкретные инициативы, выработанные в ходе стратегических сессий и пленарных заседаний, будут способствовать дальнейшему экономическому развитию региона присутствия «Уралкалия».