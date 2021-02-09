09 Февраля 2021
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Сергей Бидонько (2020) | Фото: Накануне.RU

"Более компетентные идут в коммерцию": свердловский вице – губернатор объяснил отсутствие новых лиц в уральской политике

Политический вице – губернатор Свердловской области Сергей Бидонько прокомментировал отсутствие новых лиц на постах в мэрии Екатеринбурга и в правительстве Свердловской области.  По словам заместителя главы региона люди, обладающие высоким уровнем знаний и образования, идут скорее в бизнес, нежели в органы власти. Как передает корреспондент Накануне.RU чиновник связал это в большим количеством финансов.

"Люди, которые более компетентны работают в коммерческих организациях Денег там больше, а рисков меньше в отличие от муниципалитетов и коридоров региональной власти. Если одному человеку предложить работу в муниципальной или же в региональной власти, то выберут скорее коммерческую работу. Наша задача чтобы люди стояли в очереди на работу в правительство ", - нашел объяснение Бидонько.

Также, по мнению вице – губернатора, в системе стало меньше самостоятельности за  прошедшие годы. 

"Я с 2009 года работаю и сам тогда принимал решения. Сейчас система когда многие решения, ты сам не можешь принять. Любая система требует перенастройки", - заключил чиновник.

Отметим, что в сентябре 2020 года Сергей Бидонько был обвинен в коррупции.  Бывший депутат областного заксобрания Сергей Семеновых обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором обвинил Бидонько во взятках. По его данным, чиновник якобы получал деньги от предпринимателя Павла Козяева "за покровительство". В ответ вице – губернатор Среднего Урала назвал все обвинения полной неправдой, заявив о том, что Семеновых просто на него обиделся.

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"Более компетентные идут в коммерцию": свердловский вице – губернатор объяснил отсутствие новых лиц в уральской политике

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Теги: Сергей Бидонько, политика, Урал



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