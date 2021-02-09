"Более компетентные идут в коммерцию": свердловский вице – губернатор объяснил отсутствие новых лиц в уральской политике

Политический вице – губернатор Свердловской области Сергей Бидонько прокомментировал отсутствие новых лиц на постах в мэрии Екатеринбурга и в правительстве Свердловской области. По словам заместителя главы региона люди, обладающие высоким уровнем знаний и образования, идут скорее в бизнес, нежели в органы власти. Как передает корреспондент Накануне.RU чиновник связал это в большим количеством финансов.

"Люди, которые более компетентны работают в коммерческих организациях Денег там больше, а рисков меньше в отличие от муниципалитетов и коридоров региональной власти. Если одному человеку предложить работу в муниципальной или же в региональной власти, то выберут скорее коммерческую работу. Наша задача чтобы люди стояли в очереди на работу в правительство ", - нашел объяснение Бидонько.

Также, по мнению вице – губернатора, в системе стало меньше самостоятельности за прошедшие годы.

"Я с 2009 года работаю и сам тогда принимал решения. Сейчас система когда многие решения, ты сам не можешь принять. Любая система требует перенастройки", - заключил чиновник.

Отметим, что в сентябре 2020 года Сергей Бидонько был обвинен в коррупции. Бывший депутат областного заксобрания Сергей Семеновых обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором обвинил Бидонько во взятках. По его данным, чиновник якобы получал деньги от предпринимателя Павла Козяева "за покровительство". В ответ вице – губернатор Среднего Урала назвал все обвинения полной неправдой, заявив о том, что Семеновых просто на него обиделся.