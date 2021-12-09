Академик РАН Зверев заявил об огромном числе тяжелых осложнений после ковид-вакцинации

09 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России За рубежом
Виталий Зверев, вирусолог, академик РАН (2021) | Фото: livelib.ru

Академик РАН Зверев заявил об огромном числе тяжелых осложнений после ковид-вакцинации

После ковид-вакцинации фиксируется огромное число тяжелых осложнений, что нужно принимать во внимание. Также вакцины не имеют той высокой эффективности, о которой заявляют разработчики. Об этом на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям рассказал академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.
Читайте также:

Являясь всемирно известным ученым, он придерживается взвешенной позиции по ковиду и вакцинации, но не боится говорить о проблемах и неудобных фактах. Так произошло и в этот раз, что заметно покоробило модератора пленарного заседания - главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Так, Зверев сообщил данные ВОЗ о статистике тяжелых осложнений.

"За 50 лет применения вакцины против паротита - 770 случаев, корь - 2 тысячи, больше всего - вакцины против гриппа - 240 тыс. А вот за год применения вакцин против коронавируса - уже почти 2 млн 250 тысяч. Это то, что зарегистрировано. Как я понимаю, наши туда не входят. То есть надо отдавать себе отчет, что ситуация не такая простая", - рассказал ученый.

Кроме того, во всех странах публикуют данные о снижении эффективности вакцин, и никто не знает, что еще будет со штаммом "омикрон", добавил он.

Также академик Зверев привел несколько графиков, на которых показал тесную корреляцию между ростом вакцинации и ростом заболеваемости и смертности от ковида.

вакцинация, смертность, статистика(2021)|Фото: pasteur.rbtour.ru/programma-translyaciya.html

Были отмечены и случаи нескольких стран, где начался быстрый рост заболеваемости и смертности от ковида именно после начала вакцинации, - это Монголия, Камбоджа, Сейшелы, Сингапур.

вакцинация, ковид, заболеваемость, статистика, Монголия(2021)|Фото: https://pasteur.rbtour.ru/programma-translyaciya.html

"Мне кажется, уже очевидно, что вакцинированные остаются переносчиками заболевания, но они считают, что могут вести себя совсем по-другому, не соблюдая никаких правил. Похоже, что вакцины не работают ни на 98%, ни на 97%, ни на 96%", - сказал вирусолог.

Кроме того, он высказал свое мнение: существующие вакцины стимулируют только выработку антител, а не формируют клеточный иммунитет и клеточную память.

"Мы становимся заложниками ревакцинации. И производители вакцин настаивают, что каждый полгода нужно прививать... Нужны вакцины, которые будут вызывать полноценный иммунный ответ", - подчеркнул вирусолог.

Он отметил, что переболевшие ковидом очень редко заболевают повторно, а "переболевшие - это наш золотой фонд". Они, скорее всего, вообще не переносят вирус, так как у них есть мукозальный иммунитет, который уничтожает вирус, и они его не выдыхают.

Зверев упомянул о сомнительности вакцинации детей, заявив, что это нужно обсудить, но его оборвала Попова, напомнив о регламенте. Было заметно, что она недовольна "неудобным" докладом академика и старалась не допустить критики ковид-вакцинации на пленарном заседании, а перенести ее в секционные заседания.

Ранее Зверев выступил категорически против ковид-вакцинации детей не до конца изученными препаратами, использующих технологии, которые ранее массово на людях не применялись.

Теги: вакцинация, коронавирус, побочные эффекты, осложнения, заболеваемость, смертность, Виталий Зверев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7487

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети