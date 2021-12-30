30 Декабря 2021
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Щенок кинологической службы аэропорта Симферополь. (2021) | Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

В аэропорт Симферополя прилетел щенок ретривера – будет служить в кинологической службе

Самые милые фотографии уходящего если не года, то точно – декабря сделали в аэропорту Симферополя. Здесь встретили прибывшего на службу из Москвы двухмесячного щенка новошотландского ретривера по кличке Руби.

Собака пополнила кинологическое подразделение службы безопасности аэропорта. Щенок родился в столичном питомнике Annymel's Story.

"Сейчас щенок проходит курс адаптации к новым для себя условиям: знакомится с сослуживцами и бытом. В ближайшее время Руби под руководством личного кинолога начнет подготовку по курсу послушания, а затем обучение по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов", - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Щенок кинологической службы аэропорта Симферополь.(2021)|Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Щенок кинологической службы аэропорта Симферополь.(2021)|Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Ожидается, что осенью следующего года Руби сдаст экзамены и приступит к несению службы.

Кинологическое подразделение в симферопольском аэропорту существует с 2004 года, в нем служит более десятка собак различных пород, они натренированы искать взрывчатку, оружие и т.д.

В 2018 году в службе появился щенок бордер-колли Алис Феличис, он стал талисманом аэропорта, у собаки даже есть своя страница в Instagram.

Щенок кинологической службы аэропорта Симферополь.(2021)|Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Щенок кинологической службы аэропорта Симферополь.(2021)|Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Теги: щенок, ретривер, кинологическая служба, аэропорт, симферополь



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