На южноуральском заводе Роскосмоса сократят более 200 работников

На Усть-Катавском вагоностроительном заводе в марте 2022 года сократят 271 сотрудника. Предприятие уведомило Главное управление по труду и занятости региона о сокращении штата, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас на предприятии работает 2 тыс. 418 работников.

Ранее завод подавал уведомление о сокращении 106 человек.

В декабре в ходе прямой линии с губернатором Алексеем Текслером пенсионер и бывший работник предприятия поинтересовался о судьбе УКВЗ. По его словам, завод "катится в пропасть" и его ведут к банкротству.

Алесей Текслер отметил, что завод постоянно находится в сфере его внимания.

"Есть проблемы переформатирования работы предприятия. Часть предприятия работает на гособоронзаказ, и часть на гражданское производство. Сейчас основная задача предприятия в силу того, что гособоронзаказ снижается, максимально загружать производство гражданской промышленности", - подчеркнул глава области.