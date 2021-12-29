29 Декабря 2021
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Общество В России
смертная казнь электрический стул (2012) | Фото:

СМИ: глава КС допустил возрождение в России смертной казни

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин не исключил возможности снятия действующего в стране моратория на смертную казнь.

Речь об этом идет в его книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл" на сайте суда. "То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", — пишет Зорькин.

По его словам, вопрос о применении высшей меры наказания не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства. При этом многое зависит от общей правовой ситуации в России, от того, насколько далеко страна сможет продвинуться в деле создания "прочного, уверенного в себе правопорядка". Введенный в стране мораторий на смертную казнь глава КС назвал "уступкой, отходом от требований правового принципа равенства", пишет "Коммерсант".

41% россиян выступает за восстановление смертной казни. Этот показатель был минимальным в 2015 году – 31%, но с тех пор только рос. При этом сокращается доля тех, кто выступает за сегодняшнее положение – мораторий (с 2015 года цифра сократилась с 27% до 20%). 17% считают, что смертную казнь нужно полностью отменить, 16% выступают за расширение применения смертной казни, свидетельствует исследование.

Теги: смертная казнь, конституционный суд



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Ранее 25.06.2021 12:59 Мск 41% россиян выступает за восстановление смертной казни


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