27 Декабря 2021
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Политика В России
Иностранный агент (2021) | Фото: Накануне.RU

"Коррекцией" закона о СМИ-иноагентах могут заняться после Нового года - Матвиенко

Законодатели могут заняться коррекцией закона о СМИ-иноагентах после Нового года, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сама она хоть и считает, что некоторые моменты в законе можно было бы предусмотреть (например, возможность отзыва статуса иноагента у СМИ), но в целом считает российский закон об иноагентах вполне либеральным и нужным.

"В абсолютном большинстве государств запрещена политическая деятельность тех структур, которые получают иностранное финансирование. И это воспринимается совершенно спокойно. Гуманитарная, культурная, другая деятельность – это пожалуйста. Россия – не исключение. Вы можете представить, что за российские деньги в США работают НКО, фонды, неправительственные организации? Там это вообще запрещено. Приняли этот закон, все знают, что он существует. Если не хотите быть иноагентом – не получайте иностранное финансирование. У всех было время, чтобы определиться. Кто-то получает эти деньги, и он иноагент, либо я не хочу быть иноагентом – отказываюсь от этого. Мы не запретили и не ограничили деятельность иноагентов. Это сделано только для того, чтобы деньги, получаемые ими из-за рубежа, были прозрачные для общества. Что государство сделало не так?!" – говорит Матвиенко.

"Конечно же, как в любом законе, дьявол кроется в нюансах и мелочах. Надо наработать практику, чтобы посмотреть, как это происходит по жизни. Мне кажется, было бы правильно иноагентам через суд доказывать, что Минюст ошибся, внося организацию в список иноагентов незаслуженно. Возможно, какая-то амнистия должна быть – если организация перестала получать иностранное финансирование. Давайте после нового года смотреть, что можно подкорректировать.

Мы же в стабильной стране хотим жить, хочется, чтобы и граждане, и НКО были единомышленниками. Небольшой процент получил статус иноагента. Коллеги все проанализируют и примут решение кем быть. Опасно очень изнутри страну расшатывать, опасно. В плохом смысле, плохом", - резюмировала спикер СФ.  

Теги: закон об иноагентах, валентина матвиенко, иноагент



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