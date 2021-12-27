Названы регионы РФ — лидеры экономической устойчивости

Курская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ попали в список регионов — лидеров экономической устойчивости России по итогам III квартала 2021 года.

Таковы данные рейтинга Фонда развития гражданского общества, подготовленного на основе данных Росстата и Министерства финансов, Федеральной антимонопольной службы и Федерального казначейства. В исследование вошли 40 наиболее сильных регионов страны.

Как оказалось, основными причинами лидерства можно назвать рост реального сектора экономики, собираемость НДС и низкую закредитованность региона. Также в первую десятку самых успешных территорий вошли Челябинская область, Приморский край, Севастополь, Тюменская область, Владимирская область и ХМАО, Оренбургская область. Замкнула десятку Белгородская область.

Замыкают исследование Татарстан, НАО, Алтайский край, Орловская область, Саратовская и Иркутская области (поделили 25-е место), Ставропольский край, Ульяновская область, Смоленская область и Башкирия (поделили 28-е место), Хакасия, Адыгея.

Как считает политтехнолог Александр Твердов, лидерство Курской области обеспечили успешно принятые региональной властью административные решения. По его словам, в период пандемии многие предприниматели и представители крупного бизнеса в субъектах пока не восстановили свои доходы, поэтому собрать НДС в этих условиях не так-то просто, пишут "Известия".

Ранее был составлен рейтинг регионов по зарплатам в различных отраслях. Лидером рейтинга стала Сахалинская область, где средняя зарплата в отрасли добычи нефти и газа составляет около 400 тыс. руб. в месяц, что в два раза большее, чем оплата труда в Москве - мегаполис оказался на втором месте.