25 Декабря 2021
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Гипермаркет Лента (2017) | Фото: ekbrealty.ru

В Томске задержали предполагаемого поджигателя "Ленты"

В Томске силовики задержали предполагаемого поджигателя отдела пиротехники гипермаркета "Лента", который произошёл сегодня днём, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий "по горячим следам" сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался 27-летний местный житель. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Томской области.

По предварительной информации областной прокуратуры, площадь пожара составила 20 "квадратов", посетители и персонал эвакуированы, пострадавших не было.

Напомним, это уже не первый пожар в "Ленте" в Томске. Гипермаркет на улице Елизаровых в Томске загорелся днём 21 декабря. Из здания эвакуировали около 200 человек. О пострадавших не сообщалось.

Огонь, вспыхнувший в отделе пиротехники, охватил все торговое пространство гипермаркета – 5 тыс. 225 кв. метров. Произошло обрушение крыши на 3 500 кв. метров. Кроме того, рухнула одна стена здания. На место ЧП был направлен пожарный поезд.

Теги: Лента, Томск



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