"Счет на табло": ХК "Автомобилист" потерпел крупнейшее поражение в сезоне

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" потерпел разгромное поражение от столичного "Динамо". Встреча команд состоялась накануне в Москве и завершилась победой хозяев льда со счетом 7:1.

Тренерский штаб уральцев даже произвел замену вратаря по ходу матча, но это не помогло. Итог - самое крупное поражение екатеринбургского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.

Сразу после игры главный тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин поздравил "Динамо" с победой.

"Проиграли по многим статьям сегодня, не успевали, где-то были медленнее соперников. Счет на табло", - констатировал специалист.

Свой следующий матч екатеринбуржцы проведут 25 декабря в Уфе, где сыграют против местного "Салавата Юлаева".