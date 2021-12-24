24 Декабря 2021
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хоккей, КХЛ, Автомобилист, Динамо (2016) | Фото: ХК Автомобилист

"Счет на табло": ХК "Автомобилист" потерпел крупнейшее поражение в сезоне

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" потерпел разгромное поражение от столичного "Динамо". Встреча команд состоялась накануне в Москве и завершилась победой хозяев льда со счетом 7:1.
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Тренерский штаб уральцев даже произвел замену вратаря по ходу матча, но это не помогло. Итог - самое крупное поражение екатеринбургского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.

Сразу после игры главный тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин поздравил "Динамо" с победой.

"Проиграли по многим статьям сегодня, не успевали, где-то были медленнее соперников. Счет на табло", - констатировал специалист.

Свой следующий матч екатеринбуржцы проведут 25 декабря в Уфе, где сыграют против местного "Салавата Юлаева".

Теги: Автомобилист, Динамо, поражение, счет, КХЛ



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