23 Декабря 2021
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Спорт Свердловская область Челябинская область
Павел Дацюк в Екатеринбурге (2012) | Фото:Накануне.RU

Приостановивший карьеру Дацюк вновь сыграет за "Автомобилист"

В эту субботу, 25 декабря, в Екатеринбурге состоится дружеский матч ветеранов "Автомобилиста" и челябинского "Трактора".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, встреча, посвященная 75-летнему юбилею отечественного хоккея, пройдет на льду КРК "Уралец". Сам матч начнется в 14.00, а торжественное открытие - в 13.50.

В составе обеих команд на лед выйдут легендарные игроки. Так, за "Автомобилист" сыграют Павел Дацюк, Алексей Симаков, Николай Хабибуллин, Дмитрий Попов, Сергей Осипов и другие именитые хоккеисты. А в составе "Трактора" зрители увидят Равиля Гусманова, Георгия Гелашвили, Максима Якуценю и других ветеранов челябинского клуба.

Вход на игру свободный, однако количество мест для зрителей будет ограничено - не более 500 человек. В "Автомобилисте" рекомендуют приходить заранее, а перед посещением матча внимательно изучить правила доступа в КРК "Уралец", который является "зоной, свободной от ковида".

Напомним, что еще в прошлом сезоне Павел Дацюк был капитаном "Автомобилиста". Однако перед началом нового чемпионата нападающий не решил, продолжать ли ему карьеру. В октябре тогдашний главный тренер уральского клуба Билл Питерс заявил, что Дацюк не присоединится к команде по ходу сезона.

Теги: Дацюк, матч, ветераны, Трактор, Автомобилист



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