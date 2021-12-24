24 Декабря 2021
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первый звонок, школа, 1 сентября, глобус, образование (2021) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Министр просвещения оценил вероятность "удаленки" после каникул

Российские школьники перейдут на дистанционное обучение лишь в случае экстренной ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Как заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, после зимних каникул школы будут работать в очном формате, переход на дистанционный режим случится только в экстренном случае. "Не видим ситуации, чтобы дистанционный формат вводить", — сообщил министр.

При этом Кравцов отметил, что каждый регион самостоятельно примет решение — переходить на удаленный формат обучения или нет, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор планирует провести в 2022 году выпускные экзамены в 9-х классах в "доковидном" формате, а 11-м классам вернуть обязательный ЕГЭ по базовой математике.

Теги: Минпросвещения, удаленка, школа, каникулы



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