Министр просвещения оценил вероятность "удаленки" после каникул

Российские школьники перейдут на дистанционное обучение лишь в случае экстренной ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Как заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, после зимних каникул школы будут работать в очном формате, переход на дистанционный режим случится только в экстренном случае. "Не видим ситуации, чтобы дистанционный формат вводить", — сообщил министр.

При этом Кравцов отметил, что каждый регион самостоятельно примет решение — переходить на удаленный формат обучения или нет, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор планирует провести в 2022 году выпускные экзамены в 9-х классах в "доковидном" формате, а 11-м классам вернуть обязательный ЕГЭ по базовой математике.