Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле испытали на прочность после реконструкции

Мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле успешно прошел испытания после реконструкции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, для открытия временного движения в конце этого года требовалось провести проверку объекта на прочность. В течение часа путепровод находился под различной нагрузкой, а геодезисты делали замеры несущих конструкций мостового перехода. В качестве испытательной нагрузки использовались груженые самосвалы, их общая масса составила 78 тонн.

По данным службы заказчика городского хозяйства, все испытания моста прошли успешно: зафиксированные показатели соответствовали допустимым нормам. Как пояснили в мэрии, после завершения подготовительных работ по путепроводу в районе Циолковского можно будет открыть временное движение транспорта. До этого строители будут вести работы по устройству "дорожной одежды", устанавливать опоры освещения и ограждения моста. Также продолжится отсыпка подъездных путей перехода.

Ранее сообщалось, что подрядчика реконструкции моста на Циолковского в Нижнем Тагиле ожидают "жесткие меры". Причиной стал срыв сроков - движение планировали открыть еще в сентябре.