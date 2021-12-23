23 Декабря 2021
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Мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила / Илья Колесов

Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле испытали на прочность после реконструкции

Мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле успешно прошел испытания после реконструкции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, для открытия временного движения в конце этого года требовалось провести проверку объекта на прочность. В течение часа путепровод находился под различной нагрузкой, а геодезисты делали замеры несущих конструкций мостового перехода. В качестве испытательной нагрузки использовались груженые самосвалы, их общая масса составила 78 тонн.

Мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила / Илья Колесов

По данным службы заказчика городского хозяйства, все испытания моста прошли успешно: зафиксированные показатели соответствовали допустимым нормам. Как пояснили в мэрии, после завершения подготовительных работ по путепроводу в районе Циолковского можно будет открыть временное движение транспорта. До этого строители будут вести работы по устройству "дорожной одежды", устанавливать опоры освещения и ограждения моста. Также продолжится отсыпка подъездных путей перехода.

Ранее сообщалось, что подрядчика реконструкции моста на Циолковского в Нижнем Тагиле ожидают "жесткие меры". Причиной стал срыв сроков - движение планировали открыть еще в сентябре.

Мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила / Илья Колесов

Теги: мост, испытания, Нижний Тагил



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