Новую улицу в Академическом назовут именем Владимира Букина

Одной из новых улиц в Академическом районе Екатеринбурга будет присвоено имя градостроителя Владимира Петровича Букина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс". С инициативой выступил Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, направив соответствующее ходатайство в адрес главы города Алексея Орлова.

"Владимир Петрович Букин является примером для градостроителей. Это человек и профессионал, на которого всегда будут равняться. Градостроительство – это сфера, где преемственность особенно важна, ведь многие наши проекты занимают годы. Практический опыт предыдущих поколений укрепит и позволит достигнуть лучших результатов. Поэтому так важно помнить, изучать, обеспечивать преемственность поколений градостроителей, отдавая дань уважения заслугам коллег. Ведь как сегодня мы относимся к нашим предшественникам – так и к нам будут относиться. Увековечив память Владимира Петровича Букина, мы подчеркнем общность наших целей – развивать город, работать согласованно, объединив усилия", – сообщил вице-президент, председатель комитета по строительству СОСПП и гендиректор компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.

На последнем заседании комиссии по наименованиям топонимических объектов муниципального образования "город Екатеринбург" предложение СОСПП было единогласно поддержали.

Напомним, что именно благодаря Владимиру Букину были построены такие знаковые объекты как ТЮЗ, Цирк и метрополитен. При его участии строились новые микрорайоны, школы, детские сады, больницы. Он также курировал разработку генплана развития Екатеринбурга от 1972 года, выступал консультантом при разработке генплана развития города от 2004 года. Более того, именно Владимир Петрович инициировал создание и заложил основу структуры департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений местной администрации.