Новую улицу в Академическом назовут именем Владимира Букина

23 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Академический (2021) | Фото: Екатеринбург.рф, Алина Шешеня

Новую улицу в Академическом назовут именем Владимира Букина

Одной из новых улиц в Академическом районе Екатеринбурга будет присвоено имя градостроителя Владимира Петровича Букина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс". С инициативой выступил Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, направив соответствующее ходатайство в адрес главы города Алексея Орлова.

"Владимир Петрович Букин является примером для градостроителей. Это человек и профессионал, на которого всегда будут равняться. Градостроительство – это сфера, где преемственность особенно важна, ведь многие наши проекты занимают годы. Практический опыт предыдущих поколений укрепит и позволит достигнуть лучших результатов. Поэтому так важно помнить, изучать, обеспечивать преемственность поколений градостроителей, отдавая дань уважения заслугам коллег. Ведь как сегодня мы относимся к нашим предшественникам – так и к нам будут относиться. Увековечив память Владимира Петровича Букина, мы подчеркнем общность наших целей – развивать город, работать согласованно, объединив усилия", – сообщил вице-президент, председатель комитета по строительству СОСПП и гендиректор компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.

На последнем заседании комиссии по наименованиям топонимических объектов муниципального образования "город Екатеринбург" предложение СОСПП было единогласно поддержали.

Напомним, что именно благодаря Владимиру Букину были построены такие знаковые объекты как ТЮЗ, Цирк и метрополитен. При его участии строились новые микрорайоны, школы, детские сады, больницы. Он также курировал разработку генплана развития Екатеринбурга от 1972 года, выступал консультантом при разработке генплана развития города от 2004 года. Более того, именно Владимир Петрович инициировал создание и заложил основу структуры департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений местной администрации.

Теги: СОСПП, Академический, улица, градостроитель, Владимир Букин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9274

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети