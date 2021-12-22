Роспотребнадзор: Запреты на авиасообщение бессмысленны из-за распространения омикрона

Новые запреты на авиасообщение будут выглядеть бессмысленными из-за стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса по миру, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией отметили, что дальнейший запрет на авиаперелеты между государствами может быть пересмотрен, передает ТАСС.

В оперштабе также сообщили, что исследования ученых РФ и ЮАР подтвердили более высокую заразность "омикрона" по сравнению с другими штаммами коронавируса.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили уже более чем в 100 странах. В Южно-Африканской Республике, Великобритании и США «Омикрон» стал доминирующим.

Ранее в ВОЗ сообщили о появлении новых подтвержденных данных о свойствах штамма коронавируса.

Так, "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта". Кроме того, подтверждена большая вероятность того, что люди, которые привиты или переболели коронавирусом, могут заразиться штаммом "Омикрон".