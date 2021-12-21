"Газпром" приостановил транзит в Германию по газопроводу Ямал—Европа

Физический поток газа по газопроводу Ямал—Европа в Германию приостановлен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Накануне "Газпром" не стал бронировать мощности на прокачку на 21 декабря.

Reuters, также ссылаясь на Gascade, сообщил, что по газопроводу начались реверсные поставки - из Германии в Польшу.

В середине ноября "Газпром" не забронировал на декабрь мощности газопровода "Ямал-Европа". На фоне новостей об этом цены на голубое топливо на европейском рынке снова выросли.