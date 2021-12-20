Зеленский возглавил антирейтинг политиков на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский, который два года назад бил исторические рекорды по популярности, теперь возглавил антирейтинг политиков - тех, за кого жители не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах. Таковы результаты опроса "Социс".

За Зеленского ни за что не проголосовали бы 32% опрошенных. Это даже больше, чем у Петра Порошенко, у которого 28%, и "пророссийского" Юрия Бойко - 23%.

64% украинцев не поддерживают выдвижение Зеленского на второй срок, поддерживают - только 26%. Такие же результаты зафиксировал другой опрос, проведенный в ноябре. 65% оценили работу президента Зеленского отрицательно.

Накануне.RU ранее сообщало, что рейтинг Зеленского упал почти до 20%, потому что своих обещаний он не выполнил, прежде всего не закончил войну в Донбассе и не улучшил жизнь граждан. По опросу "Рейтинга", отставку Зеленского и назначение досрочных президентских выборов поддержали бы 43% респондентов. Около 60% за отставку правительства и перевыборы в Раду.