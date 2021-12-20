Екатеринбургский митрополит Евгений выступил против QR-кодов

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений считает, что QR-коды превратились в новую религию.

По его словам, данная мера в отношении коронавируса на самом деле не имеет отношения к здоровью, способствует разделению общества, а также может привести к появлению социального рейтинга и других огранивающих свободу людей явлений, говорится Telegram-канале митрополита.

"Код стал аналогом крестика для христианина и обрезания для иудея — символом Завета, принадлежности к избранному народу. Его употребление совершенно ритуально. Сама форма удобна и не внушала бы страха, если бы основывалась на прозрачной, понятной и научной логике", — считает священнослужитель.

По его словам, применение электронных кодов с точки зрения сохранения здоровья очень сомнительно, так как не хватает научных данных. Как отмечает метрополит, вакцинированные граждане могут заразиться и переносить COVID-19. По данным Евгения, 11 из 16 заболевших «омикрон»-штаммом были иммунизированы.

"Вместо того чтобы заниматься просвещением общества "власть выдвинула не науку, а противостоящую QRелигию", — написал метрополит.

В первый год эпидемии коронавируса врачей героизировали. "Второй год заканчивается стигматизацией почти половины медиков (40% по данным различных соцопросов), которые, в силу своих профессиональных компетенций, осмеливаются так или иначе сомневаться в навязанном «бигфармой»", — отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Напомним, медики зря ждали повышения зарплаты с 2019 года, как стало известно, внедрение новой системы оплаты труда (НСОТ) в здравоохранении опять откладывается. НСОТ должна была выровнять уровень зарплат для медиков по регионам, чтобы остановить отток врачей из депрессивных субъектов РФ. В советское время оплата труда специалистов внутри была закреплена в окладной сетке, сегодня этого нет и, как выясняется, в ближайшее время не будет, так как дополнительных денег в бюджете на 2022 год не выделено.