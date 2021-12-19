20 Декабря 2021
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Дельфин (2021) | Фото: Благотворительный фонд РМК

Океанариум Екатеринбурга опроверг информацию об избиении дельфинов

В Екатеринбурге сотрудников дельфинария обвинили в жестокости по отношению к дельфинам. В соцсетях появилась видеозапись, на которой дрессировщик якобы бьет дельфина палкой.

В океанариуме заявили, что распространяемая анонимно информация о жестоком обращении с животными не соответствует действительности.

"В анонимно распространенном видео показан тренировочный процесс, который состоит из определенных элементов. Дельфин заныривает в воду, и тренер, посредством таргета (указки), шлепками по воде показывает, где дельфину нужно вынырнуть. Дельфин, используя эхолокацию, понимает, где он должен оказаться. Ввиду использованного ракурса на видео, складывается впечатление, что тренер попадает по дельфину, находящемуся перед ним, но при покадровом просмотре видно, что это не так: тренер шлепает таргетом по воде. На видео видно, что последующими хлопками тренер пытается привлечь внимание дельфина, который оказался не на своей позиции. Мы специально повторили этот элемент, сняв его с нескольких ракурсов — посмотрите сами", - говорится в сообщении.

Специалисты океанариума готовы предоставить все видеозаписи тренировок за несколько месяцев. Также океанариум намерен обратиться в полицию для привлечения к уголовной ответственности автора видео за распространение заведомо ложных сведений.

Специалисты океанариума подчеркнули, что дельфины — очень эмоциональные животные.

"Если дельфина обидеть, он не подойдет больше к тому человеку, который сделает это. Наш тренировочный процесс построен только на позитивном подкреплении", - говорится в сообщении.

Теги: океанариум, дельфинарий, дельфины, дрессировка



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