17 Декабря 2021
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Коллаж, конверт, деньги, рубли (2021) | Фото: Накануне.RU

Названы российские города, жители которых рассчитывают на новогоднюю премию

52% россиян не надеются получить новогоднюю премию от работодателя в этом году.

Согласно результатам опроса Райффайзенбанка, 44% опрошенных отмечают, что в их организациях система премирования отсутствует. Еще 7% заявили, что премии в их компаниях предусмотрены, но в этом году их не будет из-за убытков или низких финансовых показателей.

Уверены, что получат бонус к Новому году 36% участников исследования, еще 12% заявили, что премию они заслужили в связи с высокими результатами их работы в этом году.

Наибольшая доля тех, кто уверен, что получит премию, работают в Москве и в Казани — 59% и 54% соответственно. А меньше всего на бонус рассчитывают в Ростове-на-Дону и Новосибирске —42%.

Наибольшая доля «счастливчиков» оказалась среди госслужащих — в 86% случаев они уверены, что получат премиальные. Реже всего бонус получают сотрудники служб доставки — только 14% курьеров рассчитывают на бонус.

На новогодние премии также могут рассчитывать финансисты, сферы ИТ, машиностроения и легкой промышленности, а также медики и преподаватели. Реже бонусы получают работники медиа, сферы искусства, транспорта и торговли, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, на Среднем Урале отправлен в отставку глава Белоярского городского округа Андрей Горбов. Главе с января 2018 по апрель 2020 года неоднократно выплачивались премии на основании... подписанных им же самим распоряжений.

Теги: работа, премия, новый год



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