Ремонт, переселение и выживание. Замглавы Екатеринбурга о трех главных вопросах КРТ

Сегодня в ходе круглого стола на тему "Тенденции и перспективы развития строительного рынка Екатеринбурга" замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов, ответил на вопросы Накануне.RU о комплексном развитии территории, которыми все чаще задаются не только непосредственные участники КРТ, но и граждане, которых может ждать такое переселение в будущем.

Жители попадающих под снос малоэтажек интересуются, будет ли учитываться стоить ремонта в квартире. Ранее стало известно, что граждане могут рассчитывать на равноценное жилье при участии в программе, однако речь шла именно про количество комнат и квадратные метры. Но 40 квадратов отделки от застройщика и 40 квадратов, в которые вложили миллион - это разные вещи.

"По оценке - я думаю, что все расчеты будут производиться оценщиком и цена будет сформирована из рыночной стоимости на момент заключения договора", - ответил Галямов.

Граждане интересуется, смогут ли они приобрести жилье в новостройке, которая вырастет на месте их снесенного дома. По словам Галямова, никаких проблем в этом нет.

Еще один вопрос касается тех, кто не намерен участвовать в КРТ, собираясь до последнего отстаивать свои "квадраты". Горожане переживают, что застройщик просто вынудит их отказаться от жилья, застраивая территорию и не учитывая малоэтажные строения вблизи.

Галямов отметил, что процедура предполагает защиту жителей на всех этапах. "Границы КРТ определены, затем голосуют жители. Проголосовали больше 2/3 "за", дом включили в КРТ, отыгрался аукцион - и жителям снова дается время, чтобы все обдумать и выйти, если они засомневаются или передумают. Границы КРТ и градостроительная документация будет меняться и утверждаться с учетом этого дома, в трех метрах от окон никакого нового жилья строиться не будет. Все будет проходить через экспертизу", пообещал Галямов.