16 Декабря 2021
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НОВАТЭК (2018) | Фото: Накануне.RU

Названы средние зарплаты в крупнейших российских компаниях

Эксперты назвали средние зарплаты в крупнейших российских компаниях. Первые места по уровню средней зарплаты за 2020 год заняли группы НОВАТЭК, "Совкомфлот" и "Полюс". Рэнкинг составило агентство "национальные кредитные рейтинги" (входит в холдинг РБК).

Исследователи отмечают, что у лидера списка средние зарплаты в девять раз выше, чем у аутсайдера списка – "Почты России": 261,3 тыс. руб. против 29 тыс. руб.

Напомним, Росстат считает, что средняя зарплата в России в прошлом году составила 51,3 тыс. руб.

У 23 участников ренкинга средние зарплаты ниже среднего показателя по стране.

В топ-10 по уровню средней зарплаты вошли четыре группы компаний, специализирующиеся на добыче нефти и газа (НОВАТЭК, ННК, "Арктикгаз", "Зарубежнефть"), две транспортные группы ("Совкомфлот" и "Волга-Днепр"), по одной нефтехимической ("Сибур") и золотодобывающей ("Полюс"). Кроме того, в первой десятке оказались компании из сектора информационных технологий — "Яндекс" и OCS (дистрибьютор проектных решений).

В аутсайдерах помимо "Почты России" оказались розничные торговые сети ("ДНС Групп", "Связной", "Магнит", "Монетка"), а также компании "Синара", КамАЗ и АвтоВАЗ.

Выше всего средние зарплаты оказались у сотрудников юрлиц, зарегистрированных в Тюменской, Магаданской, Сахалинской областях — выше 120 тыс. руб. Москва заняла восьмую строчку по уровню зарплат в группах компаний из выборки (93,2 тыс. руб.). Среди аутсайдеров по уровню средней зарплаты — компании, зарегистрированные в республиках Северного Кавказа, а также в Еврейской автономной области и Республике Алтай.

Теги: средняя зарплата, рейтинг, почта россии



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