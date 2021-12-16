На Южном Урале три человека погибли при пожаре в пятиэтажке

В поселке Старокамышинск в результате пожара в пятиэтажном жилом доме погибли три человека, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел сегодня ночью в квартире на первом этаже. Из подъезда эвакуировали 14 человек.

"Сотрудниками МЧС было спасено восемь человек: по трехколенной лестнице с третьего этажа спасли двух человек, еще шестерых (в том числе двух детей) вывели по лестничным маршам из опасной зоны с помощью спасательных комплектов", - говорится в сообщении.

В результате пожара три человека погибли, один травмирован.