16 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

На Южном Урале три человека погибли при пожаре в пятиэтажке

В поселке Старокамышинск в результате пожара в пятиэтажном жилом доме погибли три человека, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел сегодня ночью в квартире на первом этаже. Из подъезда эвакуировали 14 человек.

"Сотрудниками МЧС было спасено восемь человек: по трехколенной лестнице с третьего этажа спасли двух человек, еще шестерых (в том числе двух детей) вывели по лестничным маршам из опасной зоны с помощью спасательных комплектов", - говорится в сообщении.

В результате пожара три человека погибли, один травмирован.

Теги: пожар, дом, МЧС,



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