16 Декабря 2021
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Общество В России
Глобус (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: возврат долгов туристам могут отложить еще на год

Туроператоры в России с высокой долей вероятности могут получить отсрочку по возврату денег клиентам за несостоявшиеся из-за эпидемии коронавируса туры еще на год — до 31 декабря 2022 года.

Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии. Проект закона об этом Госдума, как ожидается, примет во втором чтении 16 декабря. В настоящее время сумма долгов туристических компаний перед клиентами оценивается в 28 млрд руб., вернуть столько туроператоры не смогут.

Среди других обсуждаемых сценариев — частичная отсрочка обязательств или вовсе отказ от нее. В последнем случае с рынка могут уйти около сотни операторов и 3 тыс. турагентств, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, туроператоры просят правительство и Ростуризм продлить возможность отсрочки по выплатам клиентам компенсаций за отмененные туры. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, у операторов физически нет денег на выплаты, а количество открытых для туризма стран не позволяет отправить клиентов в туры взамен купленных.

Теги: туризм, туркомпании



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