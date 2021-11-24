АТОР: Коллапса 80% рынка туроператоров хватит, чтобы люди вышли на улицу

24 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роснано оставило государству "дырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

АТОР: Коллапса 80% рынка туроператоров хватит, чтобы люди вышли на улицу

Туроператоры просят правительство и Ростуризм продлить возможность отсрочки по выплатам клиентам компенсаций за отмененные туры. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, у операторов физически нет денег на выплаты, а количество открытых для туризма стран не позволяет отправить клиентов в туры взамен купленных.

"У туроператоров нет средств, чтобы возмещать всем туристам стоимость туров, когда-то купленных. Физически нет денег и нет стран, куда можно было бы отправить этих туристов в замен отмененному туру, - рассказала Ломидзе журналистам. - Коллапса даже 80% рынка хватит для того, чтобы люди вышли на улицу".

Она отметила, что "сейчас сохраняется хрупкий и удивительный баланс", который требуется удержать. "Сегодня мы направим письма в очередной раз в Ростуризм и главе правительства. Это будет уже девятое письмо, которое мы направляем. Мы подготовили варианты решения существующих проблем", - добавила представительница отрасли.

По словам Ломидзе, открытыми для россиян считаются 50 стран, но далеко не все из них принимают туристов. "Туристов принимают 20-25 стран, то есть половина. Это 15-20% от того ассортимента, который был в 2019 году. И даже те страны, с которыми есть прямое авиасообщение и можно в них поехать, мы не можем считать открытыми полностью", - отметила эксперт.



Теги: атор, туризм, коллапс, майя ломидзе, выездной туризм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 2080

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети