АТОР: Коллапса 80% рынка туроператоров хватит, чтобы люди вышли на улицу

Туроператоры просят правительство и Ростуризм продлить возможность отсрочки по выплатам клиентам компенсаций за отмененные туры. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, у операторов физически нет денег на выплаты, а количество открытых для туризма стран не позволяет отправить клиентов в туры взамен купленных.

"У туроператоров нет средств, чтобы возмещать всем туристам стоимость туров, когда-то купленных. Физически нет денег и нет стран, куда можно было бы отправить этих туристов в замен отмененному туру, - рассказала Ломидзе журналистам. - Коллапса даже 80% рынка хватит для того, чтобы люди вышли на улицу".

Она отметила, что "сейчас сохраняется хрупкий и удивительный баланс", который требуется удержать. "Сегодня мы направим письма в очередной раз в Ростуризм и главе правительства. Это будет уже девятое письмо, которое мы направляем. Мы подготовили варианты решения существующих проблем", - добавила представительница отрасли.

По словам Ломидзе, открытыми для россиян считаются 50 стран, но далеко не все из них принимают туристов. "Туристов принимают 20-25 стран, то есть половина. Это 15-20% от того ассортимента, который был в 2019 году. И даже те страны, с которыми есть прямое авиасообщение и можно в них поехать, мы не можем считать открытыми полностью", - отметила эксперт.