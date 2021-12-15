Валерий Ананьев о работе с памятниками ИКН: "Нужны правила игры, понятные всем"

Генеральный директор компании "Атомстройкомплекс", заслуженный строитель России Валерий Ананьев рассказал, для чего выступил с инициативой о создании комиссии по работе с памятниками историко-культурного наследия (ИКН).

Как сообщил он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, никому не нравится, что происходит сейчас с памятниками. Как сообщало Накануне.RU, недавно в городе снесли часть усадьбы ротмистра Переяславцева на улице Карла Либкнехта. Общественники утверждают, что снос был произведен с нарушениями.

"Конечно, мы сами в этом виноваты. У нас нет соответствующего законодательства, мы не умеем работать с ними. У нас как всегда: если хочешь что-то сделать незаконное, это можно сделать быстро, и не факт, что хорошо. А если хочешь по закону, говорят - нельзя! И мы всегда упираемся в это "нельзя", потому что один закон противоречит другим", - отметил Валерий Ананьев.

По его словам, памятники находятся в таком плачевном состоянии "не от хорошей жизни".

"Мы прекрасно понимаем, что без уважения к своей истории, культуре, архитектуре, невозможно двигаться вперед. Мы сами себе мешаем правильному движению, ухудшаем качество жизни, игнорируя то культурное наследие, которое мы имеем. Надо этим гордиться и сохранять, а не ходить кругами и говорить: "А что же делать, закон не позволяет сделать ничего хорошего. И чтобы сломать эту тенденцию, мы вместе с нашими специалистами решили улучшить ситуацию и предложить, чтобы была комиссия, которая помогла бы людям, если они захотят реконструировать памятники, получить прозрачность и понимание, как это делать", - пояснил Ананьев.

Он отметил, что сейчас существует масса противоречий в нормативной базе.

"К примеру, есть противоречие между строительными нормами и нормами сохранения. Всегда сомневаемся - а что считать предметом охраны, а что нужно, чтобы сохранить тот или иной памятник? Допустим, сегодня по нормам любого здания, особенно если это социальный объект, нужен еще один эвакуационный вход. Естественно, если объект строился 100 лет назад, то тогда этого было делать не нужно и его там нет. Проектировщики его рисуют, а люди, которые отвечают за сохранность памятников, говорят: "На каком основании здесь второй вход появился? Его быть не должно". И каким-то образом эти вопросы надо решать", - призвал глава "Атомстройкомплекса".

По его словам, чтобы устранить эти противоречия в нормативной базе была создана специальная комиссия, куда вошли эксперты архитектурного университета, проектных институтов и других профессиональных организаций. Комиссия уже подготовила предложения по корректировке существующей нормативной базы и алгоритма работы с памятниками

"Она (комиссия - от ред.) решала бы эти вопросы и убирала те препоны, которые бы мешали сохранению памятников. Надеюсь, нам удастся сдвинуть этот вопрос, создать достаточно понятный механизм и прозрачную структуру, чтобы все желающие поучаствовали в реконструкции памятников и не спотыкались на каждом шагу, в первую очередь, на правовых вопросах. Трудно решить их, опираясь на мнение одного ведомства. Я уже не говорю, что есть сотни экспертов, и каждый видит по-своему возможность реализации того или иного памятника. Задача этой комиссии - сделать правила игры, понятные всем", - заключил Валерий Ананьев.