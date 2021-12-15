15 Декабря 2021
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Общество В России
трактор деревня (2010) | Фото: Накануне.RU

В 44% сельских населенных пунктах России нет общественного транспорта. Смертность там на 12% выше – Голикова

В 44% сельских населенных пунктах России нет маршрутов общественного транспорта. Смертность в таких поселениях на 10-12% выше, чем в городах. Об этом сегодня на совещании по нацпроектам у президента сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она рассказала, что в тех регионах, где инфраструктура здравоохранения изношена, смертность выше на 18%. Смертность от болезней органов дыхания выше на 35% в городах, где плохо с выбросами в атмосферу вредных веществ (по сравнению с регионами, где таких выбросов нет). Одни только три этих фактора (транспорт на селе, загрязнение воздуха и износ инфраструктуры) дают почти 50% всех российских факторов, влияющих на здоровье человека, сообщила вице-премьер.

Выступавший следом мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в финансировании здравоохранения с наступлением пандемии (хотя тренд был и до нее) начался перекос в сторону стационарного здравоохранения, из амбулаторного звена средства вымываются, хотя именно оно принимает на себя основной удар. Об этом говорил и уральский полпред президента Владимир Якушев. Он указал на то, что люди с легкой формой коронавируса сейчас идут именно в поликлиники, туда же после больницы приходят на реабилитацию переболевшие в тяжелой форме.

"Первичное звено здравоохранения задачи, стоящие перед ним, не выполняет, и люди его так и оценивают – невысоко, мягко говоря, - резюмировал президент. - Не хочу дискутировать с министром финансов, я знаю, что он скажет – приоритеты определяйте. Ну что против этого скажешь? Всё важно, куда пальцем не покажи. Но здравоохранение – самое важное".

Теги: смертность, первичное звено, здравоохранение, поликлиника, татьяна голикова



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